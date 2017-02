Stafford Elementary Immunization Newsletter – Feb 2017

The Texas Department of Health has ruled that students must be current with immunizations in order to attend school unless an exemption has been filed with the school in accordance with Texas Education Code, Health and Safety, Chapter 38.0001.

Unless a child’s immunizations are current when school begins on August 24, 2015, parents will be asked to obtain the needed immunizations before their child is allowed to return to school.

The district has checked immunizations records. At the present time, your child is not current. All immunizations must be in compliance by March 3, 2017.

A child or student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a child-care facility or public or private elementary or secondary school, or institution of higher education.*

* Source: The provisions of the Texas Administrative Code, Chapter 97, Title 25 Health Services, adopted to be effective April 1, 2004, 29 TexReg 3188

Parents may deliver, fax or mail the updated immunization record and delinquency letter to their child’s school.

Immunization Requirements for the 2016 – 2017 School Year





All vaccine doses administered less than or equal to four days before the minimum interval of age shall be counted as valid. 3 year olds and 4 year olds (Pre-K) (4 doses of DPT, DTaP, DT); (3 doses of Polio);

(1 dose of MMR on/after 1st birthday); (1 dose of HIB on/after 15 months OR 3 doses of HIB with the 3rd dose given on/after 1st birthday, and at least 2 months since dose #2 3 doses of Hepatitis B); ( 1 dose of Varicella on/after 1st birthday (if the child has NOT had chickenpox)); (2 doses of Hepatitis A, on/after 1st birthday (doses will be separated by 6 months to 18 months)); (1 dose of PCV* on/after 24 months of age OR 4 doses of PCV with one given after 1st birthday.

HIB and PCV not routinely recommended to children ≥ 5 years of age.

A QUICK REFERENCE FOR ADMINISTRATION OF PCV Vaccine History 24-59 months old 0 previous doses 1 more needed 1 dose before 12 mo. 1 more needed 2 doses before 12 mo. 1 more needed after 12 mo. 3 doses before 12 mo. 1 more needed after 12 mo. 1 dose at 12-23 months. 1 more needed 1 dose after 24 mo. None needed Catch-up schedule For Administration of PCV For Age 24-59 months If there is a history of 0-3 doses given before 12 months, but no booster dose, or only has 1 dose given at age 12-23 months, give 1 dose.

Kindergarten- Sixth Grade 4 doses of DPT, DTaP, DT * with one on/after 4th birthday (Ages 7 years or older; 3 doses of DTP containing vaccine if one dose received on/after 4th birthday); 3 doses of Polio with one on/after 4th birthday; 2 doses of MMR on/after 1st birthday; 3 doses of Hepatitis B 2 doses of Varicella on/after 1st birthday (if the child has NOT had chickenpox); 2 doses of Hepatitis A, on/after 1st birthday (doses will be separated by 6 to 18 months)

*Ages 7 years or older, 3 doses of DTP containing vaccine if one dose received on/after 4th birthday

Contact Information

Nurse Guilliams

Stafford Elementary

972-483-6342

Immunization Resources

Texas Department of Health Immunization Branch Website

STAFFORD ELEMENTARY BOLETÍN DE INMUNIZACIÓN 2/2017

El Departamento de Salud de Texas ha determinado que los estudiantes deben estar al día con las inmunizaciones para asistir a la escuela a menos que se haya presentado una exención con la escuela de acuerdo con el Código de Educación de Texas, Salud y Seguridad, Capítulo 38.0001. A menos que las vacunas de un niño estén vigentes cuando la escuela comience el 24 de agosto de 2015, se les pedirá a los padres que obtengan las vacunas necesarias antes de que su hijo pueda regresar a la escuela.

El distrito ha revisado los registros de inmunizaciones. En la actualidad, su hijo no es actual. Todas las inmunizaciones deben estar en cumplimiento antes del 3 de Marzo de 2017.

Un niño o estudiante debe mostrar evidencia aceptable de vacunación antes de ingresar, asistir o transferirse a un centro de cuidado infantil o una escuela primaria o secundaria pública o privada, o una institución de educación superior. *

Fuente: Las disposiciones del Código Administrativo de Texas, Capítulo 97, Título 25 Servicios de Salud, adoptado para ser efectivo el 1 de abril de 2004, 29 TexReg 3188

Los padres pueden entregar, enviar por fax o correo el boletín actualizado de inmunización y la carta de delincuencia a la escuela de su hijo.

Requisitos de inmunización para el año escolar 2016 – 2017

Todas las dosis de vacunas administradas menos o igual a cuatro días antes del intervalo mínimo de edad se considerarán válidas. 3 años de edad y 4 años de edad (Pre-K) (4 dosis de DPT, DTaP, DT); (3 dosis de Polio);(1 dosis de MMR en / después del 1er cumpleaños); (1 dosis de HIB en / después de 15 meses O 3 dosis de HIB con la 3ª dosis administrada en / después del primer cumpleaños, y al menos 2 meses desde la dosis # 2 3 dosis de Hepatitis B); (1 dosis de Varicela en / después del 1er cumpleaños (si el niño NO ha tenido varicela)); (2 dosis de Hepatitis A, en / después del 1er cumpleaños (las dosis serán separadas por 6 meses a 18 meses)); (1 dosis de PCV * en / después de 24 meses de edad o 4 dosis PCV con una administrada después del primer cumpleaños. HIB y PCV no se recomienda rutinariamente a los niños ≥ 5 años de edad. UNA REFERENCIA RÁPIDA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNO Historia de la vacuna 24-59 meses 0 dosis previas 1 dosis más necesaria 1 dosis antes de los 12 meses. 1 dosis más necesaria 2 antes de los 12 meses. 1 más necesario después de 12 meses. 3 dosis antes de los 12 meses. 1 más necesario después de 12 meses. 1 dosis a los 12-23 meses. 1 dosis más necesaria 1 después de 24 meses. No es necesario Programar el cobro Para la administración de PCV Para los 24-59 meses de edad Si hay un historial de 0-3 dosis administradas antes de 12 meses, pero sin dosis de refuerzo, o solo tiene una dosis administrada a los 12-23 meses de edad, 1 dosis. Kindergarten – Sexto Grado 4 dosis de DPT, DTaP, DT * con uno en / después del 4to cumpleaños (7 años o más, 3 dosis de DTP que contiene la vacuna si una dosis se recibe en / después del 4to cumpleaños); 3 dosis de Polio con una sobre / después del 4to cumpleaños; 2 dosis de MMR en / después del 1er cumpleaños; 3 dosis de Hepatitis B 2 dosis de Varicela en / después del 1er cumpleaños (si el niño NO ha tenido varicela); 2 dosis de Hepatitis A, el / después del 1er cumpleaños (las dosis serán separadas por 6 a 18 meses)

Edades de 7 años o más, 3 dosis de DTP que contiene la vacuna si una dosis recibida en / después del 4to cumpleaños

Informacion de Contacto

Nurse Guilliams

Stafford Elementary

972-483-6342

Recursos de Inmunización

Departamento de Salud de Texas

